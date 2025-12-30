Новый год — 2026
Как оформить налоговый вычет за лечение — советы для экономных и бережливых

Как получить возврат за лечение — инструкция по экономии личных средств Как получить возврат за лечение — инструкция по экономии личных средств Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Потратили деньги на платные анализы, операцию или стоматологию? Есть отличная новость: часть средств можно вернуть из бюджета. Как оформить налоговый вычет за лечение: возьмите справку из больницы, направьте декларацию в ФНС через интернет или лично, дождитесь проверки и получите 13% от расходов обратно на карту.

Суть налоговой льготы и условия получения

Вычет на лечение позволяет вернуть подоходный налог, который вы заплатили государству за год. Право на эту льготу имеют россияне со статусом резидента, получающие официальный доход с удержанием НДФЛ 13%. Лимит возврата для стандартных медуслуг — 19 500 рублей ежегодно (это 13% от потолка в 150 тысяч), а вот за сложные хирургические вмешательства ограничений по сумме нет.

Как оформить налоговый вычет за лечение — советы для экономных и бережливых Как оформить налоговый вычет за лечение — советы для экономных и бережливых Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Перечень медицинских расходов для компенсации

Расскажем, за что вы можете вернуть деньги из казны в свой карман.

  • Государство возмещает затраты на экстренную помощь, амбулаторное наблюдение, процедуры в клиниках и стационарное размещение.

  • Путевки в санаторий тоже входят в список, однако засчитываются исключительно лечебные манипуляции — за номер и еду деньги не вернут.

  • Бонус: льгота распространяется на оплату медпомощи близким родственникам — супругам, детям, родителям.

Пакет необходимых бумаг

Ключевой документ — справка о внесенной оплате из медорганизации. С прошлого года список документов упростили: контракты с клиникой, копии разрешительных документов и платежки больше не нужны. К справке добавьте заполненную форму 3-НДФЛ, сведения о доходах от нанимателя и ксерокопию удостоверения личности.

Алгоритм действий в лечебном заведении

Как с порога медучреждения уточнить все моменты для получения налогового вычета?

  • Шаг первый: еще до начала приема предупредите регистратора о планах забрать налоговую компенсацию и проверьте наличие актуальной лицензии у организации.

  • Шаг второй: бережно храните абсолютно все платежные подтверждения за консультации, процедуры и медикаменты.

  • Шаг третий: в период с января по март обратитесь в регистратуру клиники с ксерокопиями ИНН, паспорта и оплаченными квитанциями для выдачи официальной справки формы КНД 1151156 (для вычетов за лечение до 01.01.2024 форма справки принимается старая — 289/бг-3-04/256).

Финальные шаги к возврату средств

Как оформить налоговый вычет за лечение на завершающем этапе:

  • войдите в персональный раздел на портале ФНС или «Госуслуги»;

  • внесите данные в электронную декларацию, прикрепите отсканированные справки;

  • отправьте запрос онлайн.

Альтернативный путь — визит в территориальное отделение инспекции или отправка бумаг заказным письмом с описью содержимого. Камеральная проверка длится максимум 90 дней, затем средства переводятся на реквизиты из заявления.

Ключевой совет: не выбрасывайте чеки и оперативно получайте подтверждающие справки в медцентре, чтобы гарантированно вернуть заработанные деньги.

Ранее мы рассказывали, как снизить сумму долга перед банками.

