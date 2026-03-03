Украина получила $1,5 млрд по новой программе МВФ Украина получила первый транш по кредитной программе МВФ на $8,1 млрд

Украина получила первый транш по кредитной программе МВФ на $8,1 млрд (625 млрд рублей), заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко в своем Telegram-канале. По ее словам, Киеву направили $1,5 млрд (115 млрд рублей).

Премьер Украины отметила, что деньги будут использованы для финансирования наиболее важных расходов бюджета и поддержки макрофинансовой стабильности. Новая кредитная программа МВФ по помощи Киеву рассчитана на четыре года.

Ранее сообщалось, что за четыре года Запад перечислил в бюджет Украины $171,4 млрд. Главными донорами стали ЕС, США и Международный валютный фонд. Крупную помощь Киеву оказали Японияи Канада. Еще по $6 млрд (463 млрд рублей) на поддержку Украины выделили Всемирный банк и Великобритания.

27 февраля Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу финансирования для Украины. Киев получит $8,1 млрд долларов в рамках механизма расширенного кредитования сроком на 48 месяцев. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила об исключительно высоких рисках программы.