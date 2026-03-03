Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 11:39

Российского хоккеиста признали первой звездой НХЛ

Кирилл Марченко Кирилл Марченко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский форвард Кирилл Марченко, играющий за «Колумбус Блю Джекетс», был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщили в пресс-службе НХЛ. Он сделал результативную передачу и забросил две шайбы в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча команд завершилась со счетом 5:4. «Рейнджерс» серьезно уступали после второго периода, однако игру удалось перевести в овертайм благодаря голам Владислава Гаврикова, Уильяма Боргена и дублю Гейба Перро. В составе «Колумбуса» отличились Адам Фантилли, Шон Монахан и Мэтью Оливер. Голевой пас отдал Иван Проворов.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил надежду, что на Олимпийских играх — 2030 встретятся сборные США и России по хоккею. В комментарии под постом пресс-службы американской сборной по хоккею в соцсети X он поздравил американскую сборную с победой на Олимпийских играх — 2026.

Сборная США завоевала титул олимпийских чемпионов по хоккею, обыграв команду Канады в овертайме со счетом 2:1. Этот триумф стал для американцев первым золотом зимних Игр в данном виде спорта с 1980 года.

