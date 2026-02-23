Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 19:42

Ротенберг бросил вызов сборной США по хоккею

Ротенберг заявил о готовности к хоккейному турниру на ОИ-2030

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил надежду, что на Олимпийских играх-2030 встретятся сборные США и России по хоккею. В комментарии под постом пресс-службы американской сборной по хоккею в соцсети X он поздравил американскую сборную с победой на Олимпийских играх-2026.

Поздравляю американскую сборную, уважение. Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему, мы готовы. С наилучшими пожеланиями от сборной России, — написал он.

Сборная США завоевала титул олимпийских чемпионов по хоккею, обыграв команду Канады в овертайме со счетом 2:1. Этот триумф стал для американцев первым золотом зимних Игр в данном виде спорта с 1980 года. Историческая победа позволила американским спортсменам прервать многолетнюю серию без высших наград на олимпийском турнире.

Ранее легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2026. Он назвал отсутствие российских спортсменов на турнире большой потерей для мирового спорта. Эспозито отметил, что без участия сильнейших игроков соревнование нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.

