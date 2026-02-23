Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 20:54

Женщина едва не стала жертвой смертельно опасной змеи

Австралийка стряхнула с ноги смертельно опасную змею в последний момент

Фото: David Northcott / DanitaDelimont/Global Look Press
В австралийском городе Джелонг штата Виктория женщина чудом осталась жива после нападения медноголовой змеи, передает Nine News. Она появилась во дворе ее дома, выползла из-под стены и обвила ногу австралийки.

Женщине удалось сбросить с себя змею, после чего она упала на землю. Специалист, прибывший для ее поимки, отметил, что женщина испытала сильный стресс. Он также добавил, что ей потребуется время для восстановления.

Медноголовые змеи, обитающие в Австралии, обладают высокой токсичностью. Укус этих пресмыкающихся может привести к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что в Москве 16-летняя девочка пострадала от укуса ядовитой змеи, что стало поводом для проверки прокуратуры. В квартире, где произошло происшествие, были обнаружены шесть животных, содержание которых запрещено законом. Среди них — вараны, тегу, питоны и полоз. Хозяин квартиры был привлечен к административной ответственности за нарушение правил охраны редких видов.

До этого в городе Илоило на Филиппинах огромный сетчатый питон напал на 34-летнего торговца. Змея обвила туловище и шею мужчины, задушив его. Предполагается, что пострадавший случайно наступил на змею. Спасти его не удалось.

