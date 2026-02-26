Мужчина копьем убил питона, напавшего на его козу В Кении мужчина пронзил четырехметрового питона копьем за смерть козы

Житель деревни в Кении убил четырехметрового питоном, который задушил его козу, сообщает издание The Star. Мужчина заколол рептилию копьем.

Происшествие случилось в деревне Касимори района Комбева. Хозяин привязал беременную козу в поле и вскоре услышал ее тревожное блеяние. Подбежав, он увидел, что к козе подполз питон, обвил ее и начал душить.

Мужчина сбегал домой, взял копье вернулся и убил змею, проткнув. Спасти козу он уже не успел, но отомстил за нее. После этого он поместил останки козы и питона в мешок и отнес в полицейский участок.

Ранее в Таиланде монах едва не стал жертвой огромного питона. Рептилия внезапно обвилась вокруг мужчины, он потерял сознание от удушья. На помощь пришли другие монахи, они освободили пострадавшего. Приехавшие врачи обработали раны и госпитализировали мужчину.

До этого жительница австралийского города Брисбен Рэйчел Блур проснулась среди ночи и обнаружила на своей груди питона длиной 2,5 метра. Она призналась, что очень испугалась, но нашла в себе силы аккуратно выбраться из-под одеяла. Женщина также сумела поднять рептилию и отнести ее на улицу, в итоге все завершилось благополучно и никто не пострадал.