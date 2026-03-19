Психолог объяснил, как справиться с панической атакой

Отслеживание дыхания может помочь справиться с панической атакой, рассказал RT клинический психолог Владимир Крупин. Он отметил, что такое состояние связано с необоснованным страхом смерти.

Паническая атака характерна тем, что человек впадает в очень сильное состояние паники и тревоги, которое, ему кажется, связано с угрозой жизни, но в реальности жизни ничего не угрожает. Вот это главное, что отличает паническую атаку от всего остального, — рассказал Крупин.

Психолог объяснил, что во время приступа дыхание становится поверхностным и организм недополучает кислород. По его словам, дышать во время панической атаки необходимо медленно и глубоко.

Ранее психолог Лилия Лазарева рассказала, что ежедневные прогулки эффективно помогают справляться с паническими атаками. По ее словам, для достижения внутренней гармонии также рекомендуется заниматься медитациями и спортом.