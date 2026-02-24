«Было страшно»: комик раскрыл шокирующие подробности участия в КВН Комик Джумадилов заявил, что столкнулся с паническими атаками после КВН

Известный комик из Казахстана Данияр Джумадилов рассказал в интервью блогеру Карену Адамяну, опубликованном во «ВКонтакте», что столкнулся с паническими атаками после участия в КВН. Он признался, что на лечение ушло два года.

Ты боишься идти спать, ты боишься просыпаться, ты боишься умываться, ты боишься в зеркало смотреть в свои глаза. Мне было страшно от всего, что происходит, — описал Джумадилов свое состояние.

Комик добавил, что не понимал природы своего состояния и часто обращался за советом к близким. Он предположил, что панические атаки могли быть связаны с переходом на новый жизненный этап.

