17 марта 2026 в 09:32

Президент страны ЕС решил обсудить Иран с членами Совета нацбезопасности

Макрон проведет заседание Совета нацбезопасности Франции для обсуждения Ирана

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет заседание Совета обороны и нацбезопасности страны 17 марта, сообщил телеканал BFMTV. На совещании рассмотрят ситуацию вокруг Ирана и Ближнего Востока в целом.

Макрон созвал новое заседание Совета обороны и национальной безопасности по ситуации в Иране и на Ближнем Востоке, — говорится в сообщении.

Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что ЕС не может согласовать общую линию в отношении конфликта на Ближнем Востоке из-за серьезных противоречий между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Эммануэлем Макроном. Так, президент Франции предлагает направить миссию сопровождения в Ормузский пролив, а Мерц отвечает отказом.

До этого МИД Франции сообщил, что авианосная группа с авианосцем «Шарль де Голль» остается в Восточном Средиземноморье. Париж принял такое решение, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа отправить корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

14 марта Макрон заявил, что Ливан готов к прямым переговорам с Израилем. Он предложил организовать встречу в Париже.

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
