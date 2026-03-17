Президент страны ЕС решил обсудить Иран с членами Совета нацбезопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет заседание Совета обороны и нацбезопасности страны 17 марта, сообщил телеканал BFMTV. На совещании рассмотрят ситуацию вокруг Ирана и Ближнего Востока в целом.

Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что ЕС не может согласовать общую линию в отношении конфликта на Ближнем Востоке из-за серьезных противоречий между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Эммануэлем Макроном. Так, президент Франции предлагает направить миссию сопровождения в Ормузский пролив, а Мерц отвечает отказом.

До этого МИД Франции сообщил, что авианосная группа с авианосцем «Шарль де Голль» остается в Восточном Средиземноморье. Париж принял такое решение, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа отправить корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

14 марта Макрон заявил, что Ливан готов к прямым переговорам с Израилем. Он предложил организовать встречу в Париже.