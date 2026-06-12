Число сбитых украинских беспилотников на подлете к Москве достигло 21

Силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС. Всего с начала суток на подлете к Москве был сбит 21 БПЛА.

Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над областью. По словам Русских, жертв и материального ущерба в результате инцидента нет.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что расчеты противовоздушной обороны вместе с мобильными огневыми группами отразили массированный налет украинских беспилотников на область. По его словам, были уничтожены 22 ударных дрона.

До этого глава Самарской области Илья Сухих информировал, что средства противовоздушной обороны отразили массированную беспилотную атаку на Тольятти. Сухих уточнил, в результате атаки был поврежден промышленный объект. Пострадавших нет.