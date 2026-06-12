Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 15:28

Число сбитых украинских беспилотников на подлете к Москве достигло 21

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС. Всего с начала суток на подлете к Москве был сбит 21 БПЛА.

Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над областью. По словам Русских, жертв и материального ущерба в результате инцидента нет.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что расчеты противовоздушной обороны вместе с мобильными огневыми группами отразили массированный налет украинских беспилотников на область. По его словам, были уничтожены 22 ударных дрона.

До этого глава Самарской области Илья Сухих информировал, что средства противовоздушной обороны отразили массированную беспилотную атаку на Тольятти. Сухих уточнил, в результате атаки был поврежден промышленный объект. Пострадавших нет.

Москва
беспилотники
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ в День России уничтожают российские флаги
Россиянам рассказали, как можно сэкономить при ремонте в 2026 году
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в одной из стран СНГ
Власти обнародовали последствия атаки ВСУ на Брянскую область
Танец в бикини, смерть дочки, мнение об СВО: как живет Елена Захарова
Число сбитых украинских беспилотников на подлете к Москве достигло 21
Москвичей предупредили о «грозовых» выходных
В Крыму снизят стоимость топлива
Дмитриев посоветовал Каллас уделить время самообразованию
Результаты выборов в Армении аннулировали на третьем по счету участке
Возвращение в РФ, третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов
Стала известна новая схема мошенников ко Дню России
Названо примерное время подписания меморандума США и Ирана
Скончался один из самых влиятельных художников XX века
IT-эксперт объяснил, почему фото паспорта нельзя хранить в телефоне
Бузова перенесла операцию после падения в душе
Налет на Москву, удар по Татарстану: как ВСУ атакуют Россию 12 июня
США объявили «охоту» на россиян на популярном курорте
Симферополь и его окрестности погрузились во тьму
Церемония прощания с Чурсиной завершилась в Петербурге
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.