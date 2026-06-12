ВСУ в День России уничтожают российские флаги

Вооруженные силы Украины в День России и в день рождения Энергодара нанесли удары по зданию городской администрации и государственным флагам в городе, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. По ее словам, которые передает ТАСС, в результате атак пострадавших нет.

Сегодня, в День России и день рождения Энергодара, ВСУ наносят удары по зданию администрации города и государственным флагам. Пострадавших нет. Этот удар направлен не только против инфраструктуры, но и против символов государственности и самого праздника. Однако запугать энергодарцев невозможно — город продолжает жить, а его жители сохраняют единство и верность своему дому , — сказала она.

В пресс-службе станции отметили особую символичность сегодняшней даты, а также заявили, что, несмотря на испытания последних месяцев и постоянные атаки ВСУ, жители считают Энергодар своим домом, а Россию — родиной, которую намерены беречь и защищать.

Ранее мэр города Максим Пухов сообщал, что ВСУ атаковали дронами здание администрации. Вражеские дроны наносили удары по генераторам торговых точек. Пострадавших, по словам мэра, нет.