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12 июня 2026 в 14:09

ВСУ атаковали дронами здание мэрии российского города

Пухов: ВСУ атаковали дронами здание администрации Энергодара

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ВСУ атаковали дронами здание администрации Энергодара Запорожской области, пострадавших не было, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов. При этом, по словам Пухова, ночью вражеские дроны наносили удары по генераторам торговых точек.

Сейчас идет атака на здание администрации. Уже 11 прилетов по зданию. Пострадавших нет, — сказал он.

Ранее Пухов сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали территории «Тепловодоканала» в Энергодаре. Он отметил, что Киев целенаправленно атаковал систему, отвечающую за подачу воды и тепла в дома горожан.

Также губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в соцсетях о введении временного запрета на перевозку организованных групп детей в Запорожской области. Ограничения начали действовать с 10 июня и сохранялись до особого распоряжения.

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