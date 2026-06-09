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09 июня 2026 в 07:30

Более 230 человек пострадали за неделю от атак ВСУ

Мирошник: 234 человека получили ранения и 43 погибли за неделю от атак ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Свыше 270 мирных жителей пострадали за минувшую неделю в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. За отчетный период ранения получили 234 человека, в том числе 18 несовершеннолетних. Еще 43 человека погибли, указал он.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 277 мирных жителей: ранены 234 человека, в том числе 18 несовершеннолетних, погибли 43 человека, — заявил Мирошник.

Он уточнил, что наибольшее число пострадавших среди гражданского населения было зарегистрировано в Белгородской области, Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской, Херсонской и Брянской областях. По словам дипломата, основной причиной ранений и гибели людей стали атаки беспилотников.

Ранее стало известно, что десятки военнослужащих ВСУ пропали без вести в последние дни в районе Храповщины в Сумской области. По словам источника в российских силовых структурах, командование противника принимает меры по усилению подразделений на фоне обстановки на указанном участке фронта.

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