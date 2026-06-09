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09 июня 2026 в 07:03

Десятки военнослужащих ВСУ исчезли под Сумами

Десятки военнослужащих ВСУ пропали без вести в Сумской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Десятки военнослужащих ВСУ пропали без вести в последние дни в районе Храповщины в Сумской области, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит РИА Новости, командование предпринимает меры по усилению подразделений на фоне обстановки на указанном участке фронта.

Некрологи украинских националистов показывают, что за последние дни в районе Храповщины пропали без вести десятки националистов из состава 47-й и 156-й ОМБр ВСУ, — отметил он.

Тем временем за период с 25 по 31 мая российскими военными были освобождены 10 населенных пунктов. Эти территории включают четыре населенных пункта в Харьковской, три в Днепропетровской, два в Сумской и один в Запорожской области.

Ранее пленный военнослужащий Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».

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