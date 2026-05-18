«Наркоманы и алкоголики»: пленный рассказал о «Скале» ВСУ Элитный штурмовой полк ВСУ «Скала» состоит из пьяниц и наркоманов

Большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости, сообщил пленный военнослужащий полка Олег Жук. По его словам, которые приводит ТАСС, его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».

В «Скале» все поголовно наркоманы и алкоголики, — отметил он.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что освобождение Боровой даст предпосылки для наступления на город Изюм и означает взятие под контроль ВС РФ третьего по величине населенного пункта Харьковской области. По его словам, это важнейший логистический узел ВСУ.

Освобождение Кутьковки, по мнению Коца, может улучшить положение российских войск для дальнейшего давления на соседние населенные пункты и для расширения плацдарма в северо-западной части Купянского направления. На таком участке даже небольшое село может иметь важное значение как узел наблюдения, выдвижения штурмовых групп и контроля над локальными путями подвоза, уточнил он.