Названа причина смерти ребенка в реке Пышме

Причиной гибели ребенка в реке Пышме в Свердловской области стал спазм

Утонувший в реке Пышме мальчик умер из-за спазма, полученного из-за холодной воды, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональный СК. Признаков криминальной смерти не обнаружено.

Правоохранители осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Тело мальчика направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Возбуждено уголовное дело. Семья мальчика на учете в ПДН не состояла.

Ранее сообщалось, что останки были обнаружены под городом Сухой Лог. Отмечается, что погибший несовершеннолетний был 2013 года рождения.

Также стало известно, что тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти были обнаружены в квартире жилого дома в Москве. Как передает пресс-служба ГСУ СК России по столице, инцидент произошел на улице Корнейчука. По данным ведомства, следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства их смерти.

До этого на открытом участке реки Томи в Кемеровской области нашли тело девятилетнего мальчика, провалившегося под лед вместе со старшим братом в декабре 2025 года. Останки ребенка обнаружили примерно в семи километрах от поселка Усть-Нарык.

