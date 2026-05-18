Названа причина смерти ребенка в реке Пышме Причиной гибели ребенка в реке Пышме в Свердловской области стал спазм

Утонувший в реке Пышме мальчик умер из-за спазма, полученного из-за холодной воды, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональный СК. Признаков криминальной смерти не обнаружено.

Правоохранители осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Тело мальчика направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Возбуждено уголовное дело. Семья мальчика на учете в ПДН не состояла.

Ранее сообщалось, что останки были обнаружены под городом Сухой Лог. Отмечается, что погибший несовершеннолетний был 2013 года рождения.

