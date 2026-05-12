Стала сиротой за три недели: судьба сгубила семью двумя ударами

Девочка-подросток из Свердловской области буквально за три недели потеряла всю семью. Сначала умер отец, а затем в пожаре погибли мать и братья с сестрами. NEWS.ru рассказывает подробности этой семейной драмы.

Семья без отца

Семья с пятью детьми жила в поселке Ленское Свердловской области. В середине апреля отец семейства погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Одна из старших дочерей семейства, которой сейчас 14 лет, на фоне семейной трагедии угодила в больницу. Ее отправили на лечение в одну из больниц регионального центра, пишет KP.RU. Но на этом несчастья не оставили семью.

Пожар

35-летняя мать Светлана — технический сотрудник местной школы — осталась одна с пятью детьми. Самой старшей дочке было 16 лет, старшему сыну — 11 лет. Младшим дочери и сыну — девять и восемь лет соответственно.

4 мая Светлана и дети не вышли на работу и учебу, а на телефонные звонки никто не отвечал. Беспокойство коллег матери переросло в тревогу. Руководство школы отправило сотрудника проверить, все ли в порядке.

Фото: МЧС Свердловской области

Мужчина, подойдя к дому, почувствовал резкий запах гари. Попытки войти внутрь ни к чему не привели — дверь была заблокирована, а внутри уже бушевал огонь.

Смерть от дыма

Он немедленно вызвал пожарных. Огонь охватил площадь всего в 16 кв. м. Пожарные быстро ликвидировали возгорание, но, когда дым рассеялся, стало ясно, что никто из находившихся в доме не выжил. По предварительным данным экспертов, никто из них не получил серьезных ожогов — они задохнулись от едкого дыма.

«В селе Ленское по улице Кирова горело домашнее имущество в частном жилом доме. В результате пожара погибли пять человек. По уточненной информации, площадь пожара составила 16 „квадратов“. Возгорание ликвидировано за девять минут. На происшествие реагировали 34 специалиста и 11 единиц техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России», — рапортовала спасательная служба.

Непотушенный окурок?

Следствие, начатое Следственным управлением СК по Свердловской области, пытается восстановить картину последних минут жизни семьи. Дознаватели МЧС и следователи рассматривают несколько версий: от неисправности электропроводки до неосторожного обращения с огнем. Одной из основных рабочих гипотез МВД является неосторожность при курении на диване.

Окончательный ответ должна дать пожарно-техническая экспертиза. Уже возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Халатность». Прокуратура области проводит свою проверку.

Фото: МЧС Свердловской области

По данным «4 канала», семья состояла на внутришкольном учете. Известно, что дети иногда пропускали уроки в школе.

