12 мая 2026 в 11:27

«Удары я не считал»: братья расчленили подругу и спрятали тело в «заброшке»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Иркутской области следователи раскрыли уголовное дело, разбирательство по которому было заморожено в 2009 году. Но пока следствию нужно найти хотя бы кости пострадавшей. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Один умер, а второй сидел

В управлении СКР по Иркутской области активно расследуют дело об убийстве в декабре 2009 года. Тогда в городе Черемхово без вести пропала местная жительница. Все, что удалось установить — накануне она проводила время со своим молодым человеком и его братом. Но оба в деле фигурировали лишь как свидетели.

Так было до недавних пор, пока за дело не взялись специалисты УМВД и криминалистического центра СКР по расследованию уголовных дел прошлых лет. Тогда в разработку вновь попали двое братьев. Но один из них погиб: по данным УМВД — в 2025 году, а по данным СКР — в октябре 2023 года.

Второго задержали росгвардейцы в день освобождения из исправительной колонии, в которой он отбывал наказание за ранее совершенное преступление.

Избили и задушили

Задержанный мужчина, которому теперь уже 45 лет, дал обличающие показания против себя. Он признался, что вместе с братом избил девушку.

«В область лица, головы наносил удары. Много ударов, я не считал. По времени это минут 15–20 продолжалось», — рассказывал мужчина на видео со следственного эксперимента.

Все это, по данным полиции, происходило в квартире дома на улице Маяковского. Согласно показаниям, девушка скончалась от асфиксии.

«Как установили полицейские, в декабре 2009 года ранее судимый житель города Черемхово вместе со своей девушкой и братом находились в квартире, расположенной в одном из домов на улице Маяковского. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого мужчины нанесли женщине телесные повреждения и задушили ее», — поделились в УМВД.

Отвезли в заброшенный дом

Не желая отвечать за содеянное, родственники спрятали тело убитой в ковер и вывезли в поселок Гришино. Судя по кадрам со следственного эксперимента, тело расчленяли топором.

«С целью сокрытия следов преступления злоумышленники завернули тело пострадавшей в ковер и вывезли на автомобиле в район угольного разреза, где расчленили и сожгли труп, а останки закопали на территории заброшенного дома в поселке Гришино», — рассказали в полиции.

В Следкоме сообщают, что для последующего расследования необходимо найти останки убитой на месте преступления.

«В настоящее время следователями СК принимаются меры к обнаружению костных останков в месте, указанном в ходе проверки показаний обвиняемого. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы», — доложили в СКР.

Владимир Сахмеев
