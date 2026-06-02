В ЦАР готовят схемы эвакуации граждан из-за вспышки Эболы

Посольство РФ в ЦАР готовит схемы эвакуации россиян из-за вспышки Эболы

Посольство России в Центрально-Африканской Республике создает на постоянной основе схемы на случай чрезвычайной ситуации из-за вспышки Эболы, заявил «Известиям» посол России в ЦАР Александр Бикантов. Он отметил, что дипломаты постоянно уточняют списки для экстренной эвакуации граждан РФ.

Посольство России в ЦАР на постоянной основе разрабатывает и уточняет механизмы и списки для экстренной эвакуации граждан России на случай чрезвычайной ситуации, включая варианты приостановки авиасообщения между ЦАР и Россией, — рассказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски заноса лихорадки Эбола в Россию минимальны. По ее словам, эпидемиологическая обстановка в стране по всем инфекциям стабильна. Глава ведомства отметила, что российские специалисты работают в Уганде для выяснения причин вспышки заболевания. Она добавила, что в африканской стране запустили переданные из РФ мобильные лаборатории.

До этого стало известно, что количество жертв лихорадки Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго возросло до 43, подтверждены 263 случая заражения. Еще свыше 1,1 тыс. предполагаемых случаев находятся в стадии расследования.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

