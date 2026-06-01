Попова оценила риски распространения Эболы в России

Риски заноса лихорадки Эбола в Россию минимальны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, которые передает ТАСС, эпидемиологическая обстановка в стране по всем инфекциям стабильна.

Для РФ сегодня рисков [по лихорадке Эбола] нет, варианты заноса минимальные. Мы контролируем на границе поток въезжающих в страну, — сказала Попова.

Глава ведомства отметила, что российские специалисты работают в Уганде для выяснения причин вспышки заболевания. Она добавила, что в африканской стране запустили переданные из РФ мобильные лаборатории.

Ранее стало известно, что количество жертв лихорадки Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго возросло до 43, подтверждены 263 случая заражения. Еще свыше 1,1 тыс. предполагаемых случаев находится в стадии расследования.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что санитарно-карантинный контроль усилен в пунктах пропуска на госграницах России в связи со вспышкой Эболы в странах Африки. Меры приняты для оценки и снижения рисков для здоровья граждан, прибывающих из зон повышенного заражения.