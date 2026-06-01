Россия ограничит поставки рыбы из Армении Россельхознадзор: Армении нужно приостановить сертификацию рыбы в адрес РФ

Армении с 2 июня нужно приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию, заявили в пресс-службе Россельхознадзора. Результаты инспекции, которую специалисты провели на рыбоперерабатывающих предприятиях и фермах по содержанию и разведению форели в Армении, оказались неудовлетворительными.

Армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний <...> до урегулирования сложившейся ситуации, — отметили в ведомстве.

Исключение составляют только две компании, прошедшие инспекцию. Рыбные товары допущенных заводов будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности, резюмировали в Россельхознадзоре.

Ранее сообщалось, что Ереван подготовил предварительные расчеты по субсидированию расходов армянских производителей сельхозпродукции в случае переориентирования экспорта с России на рынок Евросоюза. Оставшейся проблемой является логистика, которую страна готова взять на себя.