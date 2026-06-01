01 июня 2026 в 11:49

У РЖД сменился гендиректор

Новым гендиректором РЖД стал Дмитрий Пегов

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Новым генеральным директором РЖД станет Дмитрий Пегов, сообщили в Telegram-канале компании. Ранее Пегов занимал пост заместителя генерального директора РЖД — начальника Дирекции тяги.

АО «ФПК» возглавит Дмитрий Пегов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора РЖД — начальника Дирекции тяги. Более шести лет он курировал в компании пассажирские перевозки, а последние 2,5 года обеспечивал работу локомотивного комплекса, — сказано в сообщении.

Кроме того, заместителем генерального директора РЖД назначили Владимира Пястолова. Он работает в сфере железных дорог более 35 лет, в том числе занимая должность генерального директора Федеральной пассажирской компании и начальника Северо-Кавказской железной дороги.

Ранее стало известно, что совет директоров ОАО «Российские железные дороги» утвердил инвестпрограмму на 2026 год — она составит 713,6 млрд рублей. Большую часть средств направят на поддержку основных фондов. Еще 161,7 млрд рублей выделят для закупки порядка 400 локомотивов и 190 пассажирских вагонов, добавили в РЖД.

