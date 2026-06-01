Песков раскрыл, кто занимается вопросами по ограничению продажи бензина

Действующие проблемы с продажами бензина подлежат решению, чем занимаются все уровни власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ограничения на продажу бензина АИ-92 и АИ-95 в Крыму, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем, — сказал Песков.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на АЗС города с утра 31 мая велась продажа топлива, но за несколько часов был разобран весь дневной лимит, поэтому бензин марок АИ-92 и АИ-95 теперь продают только по талонам. Он добавил, что это временная мера, необходимая для восполнения запасов.

Прежде лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что удорожание горючего способно спровоцировать рост цен на продовольствие. В связи с этим, по его мнению, следует принять закон, который ограничит подорожание бензина рамками инфляции.