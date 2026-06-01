01 июня 2026 в 12:59

Сенатор нашел аргумент против снижения трудоспособного возраста до 12 лет

Сенатор Гибатдинов: 12-летние дети не должны стать дешевой рабочей силой

Айрат Гибатдинов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Дети младше 12 лет не должны использоваться в качестве дешевой рабочей силы, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, в этом возрасте ребенок должен наслаждаться жизнью и активно развиваться.

Считаю предложение о снижении возраста трудоустройства детей до 12 лет крайне необдуманным. В этом возрасте ребенок должен учиться, любить своих родителей, радоваться жизни, интеллектуально и духовно развиваться, а не становиться дешевой рабочей силой. Государство обязано создавать условия для счастливого и безопасного детства, а не подталкивать детей к раннему выходу на рынок труда, — высказался Гибатдинов.

Он подчеркнул, что в советский период детский труд был запрещен, и это позволило создать одну из самых эффективных в мире систем защиты прав детей. По словам сенатора, государство стремилось к тому, чтобы молодежь имела возможность прежде всего учиться, развиваться, заводить друзей, заниматься спортом и творчеством, а также расти в условиях заботы и поддержки.

Инициатива вызывает множество юридических и практических вопросов. Как официально трудоустраивать 12-летнего ребенка, у которого зачастую еще нет паспорта? Кто и каким образом будет защищать его трудовые права? Как обеспечить безопасность человека, который в силу возраста не обладает полной дееспособностью и не всегда способен самостоятельно оценивать риски? — резюмировал Гибатдинов.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что снижение возраста трудоустройства подростков до 12 лет требует серьезного обсуждения с экспертами. По его словам, к дискуссии нужно привлечь представителей органов образования, социальной защиты, опеки, экспертов из сферы здравоохранения.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
