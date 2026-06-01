01 июня 2026 в 13:53

Россиянам рассказали о нюансах новых правил парковки электрокаров

Readovka.news: новые правила парковки электрокаров затронут строящиеся стоянки

Новые правила парковки для электромобилей в первую очередь распространятся на объекты, которые еще строятся, пишет Readovka.news со ссылкой на МЧС России. Действующие же парковки придется приводить в соответствие с нормами лишь в ходе капитального ремонта или реконструкции. При этом штрафы за нарушения будут налагаться как на управляющие организации, так и на самих владельцев автомобилей.

Нововведения нацелили на повышение безопасности и минимизацию числа чрезвычайных ситуаций. Согласно данным МЧС, 40% пожаров с участием электромобилей случаются именно в момент их хранения на парковках, еще 30% — в процессе зарядки.

Основные причины возгораний — механические повреждения аккумулятора либо некачественный ремонт в несертифицированных сервисных центрах. Всего за 2024 год зафиксировано 120 подобных происшествий с электротранспортом, включая электросамокаты, трамваи и электробусы.

Новые правила парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридов ввели 1 июня во всех регионах страны. Согласно нормам, электротранспорт должен стоять группами не более 10 машин. Такие группы стоит отделять от автомобилей с обычными двигателями специальными огнестойкими перегородками, а также системами автоматического тушения.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
