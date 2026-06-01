МИД России выступил с тревожным заявлением из-за ситуации в Ливане

МИД России: Москва выражает обеспокоенность цепной реакцией насилия в Ливане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Россия обеспокоена тем, что эскалация ближневосточного конфликта докатилась до Ливана и поставила республику на порог гуманитарной катастрофы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко на VI Международном научно-экспертном форуме «Россия — Ближний Восток». В Москве надеются, что Ливан не допустит нового витка гражданской войны, передает его слова ТАСС.

Встревожены тем, что цепная реакция эскалации, охватившей Ближний Восток, затронула Ливанскую Республику, спровоцировав новый опасный виток вооруженной конфронтации. Операция ЦАХАЛ против «Хезболлы» вышла далеко за рамки адекватного ответа на действия шиитского движения и поставила Ливан на грань гуманитарной катастрофы, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за израильской военной операции в Ливане. Он назвал действия Тель-Авива «серьезной ошибкой» и подчеркнул, что ничто не оправдывает продвижение израильских войск вглубь ливанской территории.

До этого канцелярия израильского премьера сообщила, что глава правительства Биньямин Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ расширить наземную операцию в Ливане и укрепить контроль над территориями, ранее подконтрольными «Хезболле». Израильские военные уже форсировали реку Литани и захватили хребет Бофор.

