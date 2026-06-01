Суд закрыл процесс над бандой Христева, похищавшей людей

Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела банды Павла Христева, в которую входили силовики, с 1998 года похищавшей и убивавшей людей, сообщили ТАСС в суде. Процесс будет проходить за закрытыми дверями из соображений безопасности.

В целях обеспечения безопасности участников процесса рассмотрение уголовного дела пройдет за закрытыми дверями до окончательного решения, — говорится в сообщении.

На скамье подсудимых оказались 11 человек: Александр и Павел Христевы, Алексей Алпатов, Сергей Анисимов, Сергей Волостных, Дмитрий Кушаков, Владимир Новгородов, Ирина Егорова, Максим Пикалов, Иван Пилипюк и Алексей Кузнецов. Им вменяют убийства, разбои, поджоги, незаконный оборот оружия, взрывчатки и наркотиков, а также участие в банде.

Ранее Троицкий суд Москвы осудил членов преступной группировки, организовавшей масштабную схему легализации мигрантов через подставные браки и фиктивное отцовство над детьми граждан РФ. Преступная сеть работала в шести регионах страны.

Кроме того, пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила, что участник банды спецназовцев получил 18 лет колонии за убийства по найму. Суд также частично удовлетворил иски потерпевших, взыскав в их пользу 48 млн рублей.