ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 15:40

Суд закрыл процесс над бандой Христева, похищавшей людей

Коллегия присяжных рассмотрит дело банды Павла Христева в закрытом режиме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела банды Павла Христева, в которую входили силовики, с 1998 года похищавшей и убивавшей людей, сообщили ТАСС в суде. Процесс будет проходить за закрытыми дверями из соображений безопасности.

В целях обеспечения безопасности участников процесса рассмотрение уголовного дела пройдет за закрытыми дверями до окончательного решения, — говорится в сообщении.

На скамье подсудимых оказались 11 человек: Александр и Павел Христевы, Алексей Алпатов, Сергей Анисимов, Сергей Волостных, Дмитрий Кушаков, Владимир Новгородов, Ирина Егорова, Максим Пикалов, Иван Пилипюк и Алексей Кузнецов. Им вменяют убийства, разбои, поджоги, незаконный оборот оружия, взрывчатки и наркотиков, а также участие в банде.

Ранее Троицкий суд Москвы осудил членов преступной группировки, организовавшей масштабную схему легализации мигрантов через подставные браки и фиктивное отцовство над детьми граждан РФ. Преступная сеть работала в шести регионах страны.

Кроме того, пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила, что участник банды спецназовцев получил 18 лет колонии за убийства по найму. Суд также частично удовлетворил иски потерпевших, взыскав в их пользу 48 млн рублей.

Общество
банды
суды
похищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.