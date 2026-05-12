Суд вынес приговор банде, которая пропустила в Россию 2,5 тыс. нелегалов

Троицкий районный суд Москвы вынес приговор участникам организованной преступной группы, которая наладила масштабный канал незаконной легализации мигрантов через фиктивные браки и установление отцовства над детьми россиян, сообщили в ЦОС ФСБ. Преступная сеть действовала на территории шести регионов страны.

С 2019 года они легализовали по указанной схеме не менее 2,5 тыс. выходцев из стран Центральноазиатских республик. Совокупный преступный доход от противоправной деятельности составил не менее 300 млн рублей.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Санкт-Петербурге перед судом предстанет 46-летняя местная жительница, имеющая тройное гражданство, обвиняемая в организации канала нелегальной миграции для нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии. По версии следствия, женщина легализовала в стране 434 иностранки.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в России за первый квартал было аннулировано более 8 тыс. видов на жительство, что на 90% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По его словам, принятые законы для борьбы с нелегальной миграцией демонстрируют свою эффективность.