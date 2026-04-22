22 апреля 2026 в 11:47

Петербурженка нелегально ввезла в Россию 434 няни из Азии

В Петербурге осудят женщину за нелегальный ввоз 434 сиделок и нянь из Азии

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 46-летняя местная жительница, имеющая тройное гражданство, обвиняемая в организации канала нелегальной миграции для нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАКС. По версии следствия, женщина легализовала в стране 434 иностранки.

Фигурантка легализовала в нашей стране 434 иностранки, что принесло ей прибыль в размере более 112 млн рублей, — написала Волк.

Установлено, что обвиняемая руководила двумя фирмами, которые оформляли для гражданок азиатского государства приглашения на въезд в Россию на основании фиктивных трудовых договоров о преподавательской деятельности. В действительности же женщины трудились в семьях в качестве домашнего персонала на территории Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее Волк сообщила, что в Воронеже четверо фигурантов в период с апреля по июнь 2025 года организовали незаконное пребывание мигрантов в России. По ее словам, благодаря преступной схеме в страну попали более 500 иностранцев.

