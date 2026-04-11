11 апреля 2026 в 13:36

Сиделке по ошибке заплатили 1,4 млн рублей, а потом засудили

Сиделка в США потратила чужую зарплату и попала под суд

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В штате Арканзас 50-летняя сиделка Рене Николь Коулман предстанет перед судом по обвинению в краже крупной суммы денег, возникшей из-за технической ошибки работодателя, сообщает газета USA Today. В мае 2025 года из-за сбоя в системе вместо обычной ставки $16,50 за час женщине начислили $1650, в результате чего за одну смену она получила более $19 тыс. (1,4 млн рублей).

Руководство компании Superior Senior Care обнаружило переплату и потребовало вернуть средства, однако Коулман отказалась, пояснив, что уже потратила все деньги на ремонт грузовика своего супруга. После неудачных попыток урегулировать вопрос мирным путем компания обратилась в полицию, что привело к аресту подозреваемой в начале апреля.

Коулман уже предъявлены официальные обвинения, и теперь ей грозит суровое наказание — до десяти лет лишения свободы или крупный штраф. Судебное заседание по этому делу назначено на 18 мая в окружном суде Крейгхеда, где присяжным предстоит решить судьбу женщины, решившей оставить себе ошибочный перевод.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне три медработника предстанут перед судом за то, что они вовремя не оказали помощь пациенту и тот умер. Мужчина 20 минут задыхался, пока врачи разговаривали в палате, не обращая на него внимания. Инцидент случился еще в 2020 году, но дело дошло до суда только сейчас.

