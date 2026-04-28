28 апреля 2026 в 15:35

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

Беру готовое слоёное тесто и яблоки — нарезаю тесто полосками, выкладываю дольки яблок, посыпаю сахаром и корицей, сворачиваю в розочки и выпекаю. Через 20 минут на столе румяные, хрустящие слойки, которые получаются нежными, ароматными и такими красивыми, что их хватают «на лету».

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или завтрака. Получается обалденная вкуснятина: золотистое, слоистое тесто с хрустящей корочкой, а внутри — сочные, карамелизированные яблоки с корицей, которые делают каждую розочку сладкой и тающей во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоёного теста (бездрожжевого), 2 яблока, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка корицы, 1 яйцо для смазывания. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками. Тесто слегка раскатайте, нарежьте на полоски шириной 2–3 см. На каждую полоску выложите дольки яблок внахлёст, посыпьте сахаром и корицей. Сверните полоску в рулет, формируя розочку. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190°С духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми — эти розочки исчезают быстрее, чем вы их испекли.

Мария Левицкая
