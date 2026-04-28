Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 16:51

Российский актер рассказал о возможности попасть в голливудское кино

Актер Николаев: в Голливуде не ждут россиян

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Голливуде не ждут россиян, заявил «Вечерней Москве» актер Валерий Николаев, снимавшийся в сериале «День рождения Буржуя». Ранее ему удалось поработать со Стивеном Спилбергом во время съемок фильма «Терминал».

О том же, что меня взяли к Спилбергу, агент сообщила мне в 4:30. Я и не понял сначала… Получив роль, после восторга через минуту накрывает мысль: «Теперь надо как-то сыграть это достойно…». Но в целом в Голливуде нас не ждут и своего не отдадут, — рассказал Николаев.

Актер подчеркнул, что ему также удалось поработать еще с двумя именитыми режиссерами — Филиппом Нойсом и Оливером Стоуном. Он отметит, что наиболее комфортной для него оказалась работа с коллегами из Австралии из-за схожего менталитета.

Ранее актер Федор Добронравов заявил, что режиссеры не дают ему играть драматические роли из-за его популярности в комедийном жанре. Он отметил, что в настоящее время выходит много продюсерского кино, где преобладает видение роли самим актером.

Шоу-бизнес
Стивен Спилберг
кино
съемки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.