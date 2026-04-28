Российский актер рассказал о возможности попасть в голливудское кино

В Голливуде не ждут россиян, заявил «Вечерней Москве» актер Валерий Николаев, снимавшийся в сериале «День рождения Буржуя». Ранее ему удалось поработать со Стивеном Спилбергом во время съемок фильма «Терминал».

О том же, что меня взяли к Спилбергу, агент сообщила мне в 4:30. Я и не понял сначала… Получив роль, после восторга через минуту накрывает мысль: «Теперь надо как-то сыграть это достойно…». Но в целом в Голливуде нас не ждут и своего не отдадут, — рассказал Николаев.

Актер подчеркнул, что ему также удалось поработать еще с двумя именитыми режиссерами — Филиппом Нойсом и Оливером Стоуном. Он отметит, что наиболее комфортной для него оказалась работа с коллегами из Австралии из-за схожего менталитета.

Ранее актер Федор Добронравов заявил, что режиссеры не дают ему играть драматические роли из-за его популярности в комедийном жанре. Он отметил, что в настоящее время выходит много продюсерского кино, где преобладает видение роли самим актером.