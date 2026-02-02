Спилберг собрал все четыре главные награды шоу-бизнеса США Спилберг получил свою первую статуэтку «Грэмми»

Американский режиссер Стивен Спилберг получил премию «Грэмми» за лучший музыкальный фильм, после чего вошел в престижный клуб ЭГОТ, показала трансляция церемонии награждения. Он выступил продюсером документальной ленты «Музыка Джона Уильямса».

Это картина, рассказывающая о легендарном композиторе и авторстве музыки ко многим его фильмам. Новое достижение означает, что Спилберг теперь является обладателем четырех главных американских наград в области развлечений: «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и «Тони».

Ранее в павильоне киноконцерна «Мосфильм» в Москве состоялась 24-я церемония награждения лауреатов премии «Золотой орел». Экспертный совет Национальной киноакадемии России определил победителей в 24 категориях. Лучшим игровым фильмом стал «Август», который также получил ряд технических наград, включая визуальные эффекты, монтаж и музыку. В номинации «Лучшая мужская роль в кино» победу разделили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков за совместное участие в картине.

Кроме того, картина «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона возглавила список претендентов на британскую премию BAFTA в 2026 году. Эта лента получила 14 номинаций. Имена претендентов представили актеры Дэвид Джонссон и Эйми Лу Вуд.