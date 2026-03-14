Премия «Виктория-2026»: самые яркие кадры с финального концерта В Москве проходит церемония вручение музыкальной премии «Виктория»

В субботу, 14 марта, в столичном концертном дворце «Live Арена» прошла церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026». Это авторитетная награда, которая, по словам организаторов, основана на принципах честности, независимости и открытости.

Главная интрига вечера — объявление победителей. Награды вручили в номинациях: «Певица года», «Певец года», «Поп-группа года», «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель», «Поэт года», «Хип-хоп-исполнитель года», «Саундтрек года», «Городской романс года», «Танцевальный хит года», «Музыкальное видео года», «Композитор года», «Концерт года». Главной номинацией стала «Песня года».

В экспертный совет премии вошли представители всех ключевых направлений музыкальной индустрии: артисты, композиторы, авторы текстов, продюсеры, а также топ-менеджеры крупных лейблов и медиахолдингов.

