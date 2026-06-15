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15 июня 2026 в 22:27

ВСУ целенаправленно атаковали жителя Курской области

Хинштейн: житель Курской области получил ранения при целенаправленном ударе ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Украинский беспилотник целенаправленно атаковал местного жителя в селе Макеево Рыльского района, написал в своих социальных сетях губернатор Курской области Александр Хинштейн. В результате 49-летний мужчина с тяжелыми ранениями госпитализирован.

Сегодня вражеский беспилотник целенаправленно атаковал местного жителя в селе Макеево Рыльского района, — написал губернатор.

У пострадавшего диагностированы сочетанные осколочные ранения груди, живота, правого предплечья и правой кисти, перелом пальцев правой кисти, проникающее ранение живота. Состояние оценивается как тяжелое. Медики делают все возможное для спасения пациента.

Пострадавший находится в реанимации. Варварские удары по мирным жителям, по словам главы региона, не прекращаются, констатировал политик.

Ранее в Брянской области трое механизаторов погибли при атаке украинского беспилотника самолетного типа во время полевых работ в Почепском районе. Врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил, что удар пришелся по полю агрохолдинга «Мираторг» вблизи поселка Селище.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что более 150 россиян, в том числе восемь детей, погибли от ударов ВСУ в мае. По его словам, ежесуточно от ударов ВСУ в мае гибли или получали ранения более 30 жителей России.

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