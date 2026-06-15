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15 июня 2026 в 14:10

Мирошник раскрыл, сколько россиян погибли от ВСУ за май

Мирошник: в мае более 150 россиян погибли от ударов ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Более 150 россиян, в том числе восемь детей, погибли от ударов Вооруженных сил Украины в мае, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, ежесуточно от ударов ВСУ в мае гибли или получали ранения более 30 жителей России, сообщает ТАСС.

Дипломат назвал май самым «кровавым» месяцем с начала года. Всего от обстрелов ВСУ пострадали свыше 1 тыс. граждан России. Мирошник добавил, что число жертв среди россиян выросло в мае в связи с увеличением поставок ударных БПЛА для ВСУ Западом. От атак украинских ударных дронов в мае пострадали более 800 жителей РФ. Кроме того, от ударов ВСУ пострадали 20 сотрудников спасательных служб и 13 медиков, погибли четыре коммунальщика.

Май оказался самым «кровавым» месяцем с начала 2026 года по количеству раненых и убитых мирных жителей. По сравнению с апрелем число пострадавших от преступных действий вооруженных формирований Киева увеличилось на 271, а по сравнению с мартом, считавшимся до этого момента самым насыщенным по числу атак на гражданских, на 237. За 31 день мая число пострадавших мирных жителей достигло 1038 [человек], — сказал Мирошник.

Утром 15 июня пресс-служба российского Минобороны заявила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Россия
МИД России
Родион Мирошник
атаки ВСУ
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