Мирошник раскрыл, сколько россиян погибли от ВСУ за май Мирошник: в мае более 150 россиян погибли от ударов ВСУ

Более 150 россиян, в том числе восемь детей, погибли от ударов Вооруженных сил Украины в мае, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, ежесуточно от ударов ВСУ в мае гибли или получали ранения более 30 жителей России, сообщает ТАСС.

Дипломат назвал май самым «кровавым» месяцем с начала года. Всего от обстрелов ВСУ пострадали свыше 1 тыс. граждан России. Мирошник добавил, что число жертв среди россиян выросло в мае в связи с увеличением поставок ударных БПЛА для ВСУ Западом. От атак украинских ударных дронов в мае пострадали более 800 жителей РФ. Кроме того, от ударов ВСУ пострадали 20 сотрудников спасательных служб и 13 медиков, погибли четыре коммунальщика.

Май оказался самым «кровавым» месяцем с начала 2026 года по количеству раненых и убитых мирных жителей. По сравнению с апрелем число пострадавших от преступных действий вооруженных формирований Киева увеличилось на 271, а по сравнению с мартом, считавшимся до этого момента самым насыщенным по числу атак на гражданских, на 237. За 31 день мая число пострадавших мирных жителей достигло 1038 [человек], — сказал Мирошник.

Утром 15 июня пресс-служба российского Минобороны заявила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.