Сельхозработники погибли на поле в российском регионе от удара дрона ВСУ

Сельхозработники погибли на поле в российском регионе от удара дрона ВСУ Трое механизаторов погибли на сельхозработах от удара БПЛА в Брянской области

Трое механизаторов погибли при атаке украинского беспилотника во время полевых работ у поселка Селище Почепского района, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук в мессенджере МАКС. По его словам, удар нанесли с помощью дрона самолетного типа по полю, принадлежащему агрохолдингу «Мираторг».

Украинские террористы нанесли удар с помощью БПЛА самолетного типа во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ «Мираторг» вблизи поселка Селище Почепского района. В результате варварской атаки погибли трое механизаторов, — написал Ковальчук.

Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что за прошедшие 24 часа из-за атак Киева пострадали два жителя Херсонской области. В Горностаевке осколочные ранения руки получил мужчина 1958 года рождения, в Новой Збурьевке мужчина 1991 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что более 150 россиян, в том числе восемь детей, погибли от ударов ВСУ в мае. По его словам, ежесуточно от ударов ВСУ в мае гибли или получали ранения более 30 жителей России.