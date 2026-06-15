Сальдо рассказал о пострадавших от атак ВСУ жителях Херсонской области Сальдо: два жителя Херсонской области пострадали от атак ВСУ за сутки

За прошедшие 24 часа из-за атак киевского режима пострадали два жителя Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. В Горностаевке осколочные ранения руки получил мужчина 1958 года рождения, в Новой Збурьевке мужчина 1991 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете.

За прошедшие 24 часа из-за атак киевского режима пострадали два жителя Херсонской области. В Горностаевке осколочные ранения руки получил мужчина 1958 года рождения. Помощь ему оказали на месте. В Новой Збурьевке мужчина 1991 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете. Пострадавший доставлен в больницу, — написал Сальдо.

В Лазурном в результате атаки беспилотника повреждены продуктовый магазин, аптека, магазин автозапчастей и легковой автомобиль. Кроме того, обстрелам подверглись Верхний Рогачик, Гладковка, Круглоозерка, Молочное, Новоалексеевка, Новокиевка и Чаплинка. Зафиксированы разрушения административных и складских зданий, грузового и легкового автотранспорта, а также объектов дорожной инфраструктуры.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что более 150 россиян, в том числе восемь детей, погибли от ударов ВСУ в мае. По его словам, ежесуточно от ударов ВСУ в мае гибли или получали ранения более 30 жителей России.