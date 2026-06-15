Лукашенко раскрыл, кто заставил Зеленского угрожать Белоруссии

Европейские государства подталкивают Владимира Зеленского к провокационным заявлениям в адрес Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya. По его словам, западные партнеры недовольны тем, что на их фоне Киев не делает угрожающих высказываний.

То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобные заявления: как это — они борются за Украину, а Украина сама помалкивает? Вот он и ляпает, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что все ядерное оружие в мире надо ликвидировать. Лукашенко подчеркнул, что если речь идет о справедливости, то необходимо постепенно от него избавляться.

До этого он допустил, что хозяин Белого дома Дональд Трамп «абсолютно может» остановить войну на Ближнем Востоке. По словам Лукашенко, Вашингтону и Тель-Авиву также нужно задуматься, как компенсировать ущерб Тегерану.

Белорусский лидер также выразил уверенность в том, что конфликт между Россией и Украиной может завершиться уже в 2026 году. По его словам, прекращение военных действий возможно при наличии желания и воли у ряда лиц.