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15 июня 2026 в 21:22

«Воля и желание»: Лукашенко назвал примерный срок окончания СВО

Лукашенко допустил окончание СВО в 2026 году при желании нескольких человек

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Конфликт между Россией и Украиной может завершиться уже в 2026 году, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English. По его словам, прекращение военных действий возможно при наличии желания и воли у ряда лиц.

Это зависит от воли нескольких человек. Если такая воля и желание есть, эти войны могут быть прекращены в этом году, и даже конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году, — сказал Лукашенко.

Ранее стало известно, что глава ЛДПР Владимир Жириновский предсказал сроки окончания СВО и дальнейшую судьбу Украины задолго до ее начала. Он также говорил о «неуправляемых» киевских элитах и присоединении Одессы к России.

До этого замглавы Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский напрасно беспокоится о том, чтобы удержать власть, поскольку играет роль «двухбитного клоуна — полезного идиота» для США. Он уверен, что чем дольше Зеленский находится у власти, тем хуже для украинского народа и тем меньше сама страна.

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