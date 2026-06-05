«Неуправляемые люди»: найдено пророчество Жириновского об окончании СВО

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский задолго до начала СВО предсказал сроки ее окончания и дальнейшую судьбу Украины. Что говорилось в его пророчествах о «неуправляемых» киевских элитах и присоединении Одессы к России?

С Украиной РФ не договорится

Еще в 2019 году, за несколько лет до начала СВО, Владимир Жириновский в прямом телеэфире вынес жесткий вердикт по поводу любых переговоров с Киевом. Он фактически обвинил украинские власти в неадекватности.

«100% даю гарантию — никогда мы не договоримся ни о чем. Ни о чем, абсолютно. Потому что это люди неуправляемые. И здесь нет национальности. Здесь отсутствие национальности. Настоящие украинцы так бы себя не вели», — заявил депутат.

Политик объяснял, что современная Украина перестала быть самостоятельным государством, превратившись в «игрушку» для внешних сил. По его словам, украинский нацизм «сегодня — хуже германского», а страну раздирают интересы соседних государств: Венгрии, Румынии, Польши, а также США и даже Ватикана.

Этот диагноз, поставленный за три года до начала СВО, позже подтвердил бывший разведчик, профессор МГИМО Андрей Безруков, который назвал Украину «проектом антироссийским, построенным Западом».

Как закончится СВО: два сценария

Владимир Жириновский оставил после себя два главных прогноза о сроках завершения военного конфликта на Украине. Согласно одному, противостояние должно было пройти через несколько «острых фаз» и завершиться в 2026 году. Второй сценарий, который озвучил друг политика Михаил Алмазов, называющий себя его медиумом, предполагает окончание СВО лишь в 2028–2030 годах.

«Два года еще нужно на завершение этих всех боевых действий. И можно будет много что забрать. И Одессу, и Харьков. Европа на коленях приползет. И Штаты приползут просить помощи у России. 2028-й и 2030-й — мощные годы перелома», — привел Алмазов слова Жириновского.

Харьков и Одесса станут Россией?

Одним из самых ярких пророчеств Владимира Жириновского стала история с тортом в цветах украинского флага. Как рассказал его помощник Василий Власов, однажды политику преподнесли торт в виде карты Украины.

«Владимир Вольфович разрезал этот торт ножом, отделив границу тех территорий, которые должны войти в состав России. Тогда речь шла о Крыме, ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье», — вспомнил Власов.

30 лет назад, выступая в Совете Европы в Страсбурге, Жириновский заявил: «Николаев, Одесса, Харьков вновь станут русскими городами». В 2014 году он перечислил и другие области: «Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса», и подчеркнул, что население этих регионов имеет «абсолютно русские корни».

Что касается Киева, то Жириновский был категоричен: «Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины». Эта цитата разошлась в Сети после его смерти.

Столицей Украины будет Львов?

Также Владимир Жириновский описал судьбу западных областей Украины. В одном из эфиров он заявил, что независимость этой страны в принципе возможна «только в пределах шести западноукраинских областей: это Закарпатье, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Волынь и Ровно».

При этом столицей этой урезанной Украины, по его словам, должен был стать Львов. Так, по словам политика, страна окончательно потеряет независимость.

«Столицей будет Львов, и через несколько месяцев там будут польские войска, вот такая независимость ждет Украину. А Восточная и Южная Украина — это было Россией, и Крым освобождали, завоевывали, цивилизовывали русские».

СВО закончат Москва и Вашингтон

Окончательное решение судьбы Украины, по прогнозу Владимира Жириновского, примут не в Киеве и даже не на поле боя. Помощник политика Василий Власов рассказал, что Жириновский «давал конкретный прогноз о завершении нынешнего конфликта, обозначив при этом два возможных сценария в зависимости от действий Запада».

В случае вступления Украины в НАТО, по словам политика, «она полностью входит в состав России, за исключением небольшой части сверху, которая переходит Польше».

Если же цели СВО будут выполнены без этого, то «ЛНР, ДНР, Херсон, Запорожье и Новороссия входят в состав России, помимо Крыма. И, соответственно, Украина не имеет свое вооружение, не входит в состав НАТО».

Судьбу Украины, по мнению Жириновского, в конечном счете решат три державы — Россия, США и Китай: «Путин, Трамп и Си договорятся между собой как великие державы и разрешат украинский конфликт».

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