Сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн обнародовал последнее пророчество политика, которое тот сделал перед смертью в больнице. Почему депутат назвал Лондон местом окончания спецоперации, что еще он сказал о будущем?

О чем говорил Жириновский перед смертью

В недавнем интервью актеру Вячеславу Манучарову Олег Эйдельштейн рассказал, что провел последние 70 дней рядом с отцом в больнице и запомнил все его устные завещания и пророчества. Именно там, на больничной койке, Жириновский сделал сенсационное заявление и назвал точное место окончания СВО.

Политик был уверен: активная фаза конфликта завершится только после «разговора по существу» — ультиматума, подкрепленного ядерным арсеналом.

«Конец СВО будет не в Киеве, а в Лондоне», — озвучил Эйдельштейн последнее пророчество Жириновского.

В отличие от публичных предсказаний Жириновского о судьбе украинского политика Владимира Зеленского или сроках СВО, эта деталь долгое время оставалась неизвестной. Эйдельштейн пояснил: главная цель России — не просто возврат территорий, а полный демонтаж военно-политической машины Великобритании, которая, по мнению Жириновского, выступала главным идеологом и спонсором антироссийской политики.

Говоря о точности предсказаний отца, Эйдельштейн указал на его уникальный аналитический метод: он вел специальную таблицу исторических событий, привязанную к циклам выборов лидеров мировых держав. Именно это позволяло называть даты переломных моментов с двухдневной погрешностью.

Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Записки о «поминках по Америке»

Предсказания о завершении спецоперации в Великобритании перекликаются с недавним заявлением личного помощника Владимира Жириновского Сергея Воронина. В интервью блогеру Светлане Сильваши он публично зачитал последние прижизненные записки, сделанные рукой основателя ЛДПР.

28 января 2022 года, в день, когда состояние политика резко ухудшилось, он написал всего несколько строк. Они касались скорого краха США.

«Америке конец. Поэтому 2030 год максимум — и государство США перестанет существовать. Поэтому начинайте писать брошюру, а потом расширьте ее до книги „Поминки по Америке“», — предрек Жириновской в послании.

В другой записке, найденной врачом в больнице, были обнаружены всего два слова, выведенные слабеющей рукой: «Поминки Америки».

Какие еще пророчества Жириновского известны

В своих предыдущих интервью Олег Эйдельштейн вспомнил, что Владимир Жириновский презирал пустую дипломатию и считал переговоры с Киевом бессмысленными. По его мнению, привести к перелому «могла только силовая позиция».

Предсказал политик и энергетическую блокаду Европы. По словам Эйдельштейна, задолго до кризиса в ЕС отец точно описал его механизм. Жириновский утверждал: как только отношения с Западом испортятся, Европа начнет замерзать без российского газа, а цены на голубое топливо взлетят до €1000, погружая европейскую экономику в коллапс.

