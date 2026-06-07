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07 июня 2026 в 03:25

Стало известно, что Украина готовит женщин к партизанской войне

SC: на фоне неспособности ВСУ к наступлению в партизаны набирают украинок

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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На Украине обучают молодых женщин методам партизанской войны, что свидетельствует о серьезных проблемах в армии, сообщает издание Strategic Culture. В публикации отмечается, что территориальные центры комплектации направляют усилия на обучение девушек с 16-летнего возраста.

Западные СМИ игнорировали эту ситуацию, но на самом деле она демонстрирует сокращение мужского населения Украины и ее неспособность к наступательным действиям, — говорится в тексте.

Авторы статьи пришли к выводу, что этот факт демонстрирует сокращение мужского населения и неспособность страны к наступательным действиям. Издание также подчеркивает, что Киев, стремясь сохранить власть, готов совершать любые преступления против собственного народа. По мнению журналистов, правильным выходом было бы признание неспособности страны продолжать конфликт и подписание капитуляции, однако Киев выбрал путь уничтожения собственных граждан, включая женщин.

Ранее сообщалось, что количество погибших женщин-военнослужащих ВСУ растет на фоне стремительного сокращения численности мужского населения Украины. Отмечалось, что возросло также количество женщин-офицеров, некоторые из которых дослужились до звания капитана и майора, кроме того, они становятся командирами взводов, рот и батальонов.

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