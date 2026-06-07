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07 июня 2026 в 03:11

Отец Илона Маска сделал неожиданное заявление о санкциях против России

Эррол Маск: россияне должны игнорировать санкции Европы, которая им завидует

Эррол Маск Эррол Маск Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россиянам не следует обращать внимание на введенные санкции, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) южноафриканский предприниматель Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска. По его словам, им надо быть благодарными за то, что есть у них в стране.

Вы должны быть очень благодарны за то, что у вас есть здесь, в России. И вам не следует обращать внимания на санкции и эмбарго, — сказал Маск-старший.

Предприниматель также отметил, что положение дел в Евросоюзе значительно хуже. Европейцы завидуют России и хотели бы быть подобными ей, резюмировал Эррол Маск.

Ранее депутат сената Румынии Диана Шошоакэ заявила, что россияне могут гордиться своей страной, поскольку Россия защищает свои ценности и суверенитет. По ее словам, российское общество отличается патриотизмом и уважением к собственной истории.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис указал, что выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ указывает на сдвиг в политике Москвы в отношении Евросоюза. Эксперт отметил, что российский лидер согласился с оценкой ЕС как враждебного военно-политического блока, но при этом не оспаривает право государств на экономическую интеграцию.

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Эррол Маск
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эмбарго
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