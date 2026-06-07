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07 июня 2026 в 00:15

«Произошел сдвиг»: западные страны поняли сигнал Путина

Меркурис: слова Путина о ЕС продемонстрировали изменение отношения РФ к нему

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме указывает на сдвиг в политике Москвы в отношении Евросоюза, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своих социальных сетях. Эксперт отметил, что российский лидер согласился с оценкой ЕС как враждебного военно-политического блока, но при этом не оспаривает право государств на экономическую интеграцию.

По мнению аналитика, некоторые ошибочно истолковали слова Путина как сохранение прежней позиции, будто Украина может беспрепятственно вступить в ЕС. На самом же деле, считает Меркурис, «произошел явный сдвиг», а высказывания президента в целом были весьма критичны по отношению к европейцам.

В Кремле, комментируя тему евроинтеграции Киева, подчеркивали, что вступление в ЕС — суверенное право Украины. Однако для Москвы неприемлемо превращение Евросоюза в военный блок.

Ранее сообщалось, что разногласия по украинскому вопросу между Римом и другими европейскими столицами стали причиной неучастия премьер-министра Италии Джорджи Мелони в ряде встреч, начиная с саммита ЕС — Западные Балканы в черногорском Тивате 5 июня. Официально объясняется, что глава итальянского правительства не успела вовремя из-за церемоний на родине.

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