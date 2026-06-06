Разногласия по украинскому вопросу между Римом и другими европейскими столицами стали причиной неучастия премьер-министра Италии Джорджи Мелони в ряде встреч, начиная с саммита ЕС — Западные Балканы в черногорском Тивате 5 июня, пишет La Repubblica. Официально объясняется, что глава итальянского правительства не успела вовремя из-за церемоний на родине.

Издание отмечает, что Италия продолжает возражать против отправки военных на Украину и не видит необходимости форсировать прием Киева в ЕС. Мелони также отклонила встречу «Е5» в Берлине 2 июня (национальный праздник Италии) и не поедет в Лондон, где собираются президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский. Пока не подтверждено ее участие и в «коалиции желающих» в Париже в середине июля.

Источники в Риме подчеркивают, что мирное урегулирование невозможно без участия США. Этого не случится даже при всех усилиях «англо-франко-немецкой тройки».

Ранее The European Conservative выразило мнение, что Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией. По оценкам издания, еще год назад эта тема была политическим табу, а сегодня активно обсуждается на министерских встречах и в дипломатических кругах ЕС.