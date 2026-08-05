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05 августа 2026 в 19:28

Украина стала камнем преткновения для политиков Италии

Politico: тема Украины обнажила раскол в левом движении Италии

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Поддержка Украины вызвала разногласия внутри левой политической фракции Италии, пишет Politico. Нынешний лидер партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте усомнился в целесообразности продолжать помогать Киеву. За его репликой последовал скандал в левом лагере накануне всеобщих выборов.

Сам Конте до этого высказывался положительно о поддержке Украины. Но сейчас он и его партия будут настаивать на переходе к переговорам для урегулирования конфликта.

По оценке Politico, «Движение пяти звезд», левоцентристская Демократическая партия и правоцентристский блок премьер-министра страны Джорджи Мелони идут вровень. В то же время население Италии мало волнует вопрос поддержки Украины.

Ранее появилась информация, что Европа может сократить финансирование Киева в 2027 году. На объемы помощи стране могут повлиять итоги выборов в ЕС.

Кроме того, латышский активист Каспарс Берзиньш призвал сограждан больше пить, что поможет Украине. Он сам возглавляет организацию по ремонту конфискованных у нетрезвых водителей автомобилей для последующей отправки их в ВСУ.

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