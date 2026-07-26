Финансирование Украины со стороны европейских стран может существенно сократиться к 2027 году, пишет французское издание AgoraVox. По мнению авторов публикации, на объемы помощи способны повлиять предстоящие выборы в ряде государств ЕС.

Как отмечается, Украина во многом зависит от внешнего финансирования, основная часть которого поступает из Европы. При этом после смены власти в отдельных странах Евросоюза подход к выделению средств Киеву может измениться.

Авторы публикации связывают такой сценарий с парламентскими и президентскими выборами, которые должны пройти в нескольких странах ЕС, включая Францию, Польшу, Испанию и Италию. По их мнению, рост оборонных расходов становится менее популярным среди избирателей, что может сказаться на политике будущих правительств в отношении поддержки Украины.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что Вооруженные силы Украины хладнокровно и прицельно наносят удары по мирному населению России. Дипломат оценила ракетный удар по предприятию в Кирове и атаку беспилотников на турбазу в Кирилловке Запорожской области как «звериный нацистский оскал».