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26 июля 2026 в 21:33

«Напугали ежа голым задом»: Медведев высмеял последние угрозы Евросоюза

Медведев: нужно упрашивать Евросоюз поскорее запретить въезд для ветеранов СВО

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает недостаточно убедительными угрозы пожизненно запретить участникам СВО въезд в страны Евросоюза. В своем Telegram-канале он отметил, что в таком случае многие россияне утратят иллюзии о хорошей жизни на Западе.

Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым задом. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это. В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про «чудесные Европы» и будут люто ненавидеть все европейское. Но именно это ведь нам и надо! Europe is our cruel enemy forever! — написал Медведев.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пообещала продолжить работу по согласованию запрета въезда в ЕС для всех ветеранов СВО. По ее словам, их прибытие в Европу якобы представляет риск для безопасности, поэтому такие ограничения необходимы.

До этого Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из России. До конца лета прием документов осуществляется только на визу для спортивных мероприятий или на национальные визы.

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