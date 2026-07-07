Европейская страна остановила выдачу шенгенских виз россиянам

Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из России, сообщила Ассоциация туроператоров России в Telegram-канале. В июле и августе 2026 года прием документов возможен только на визу для спортивных мероприятий или на национальные визы.

Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. Согласно официальному сообщению, в июле и августе 2026 года подать документы можно будет исключительно на шенгенскую визу с целью «Спорт», на национальные визы (по любым целям), — говорится в сообщении.

Запись на подачу документов для заявителей, которые ранее регистрировались с туристическими, деловыми или гостевыми целями, будет отменена. Визовый центр гарантирует полный возврат уплаченного сервисного сбора. Средства вернутся автоматически на ту же карту, с которой производилась оплата, — это займет от семи до 15 дней, срок зависит от банка.

Ранее генеральный директор VCP Travel и эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов заявил, что страны Евросоюза в последние недели последовательно ужесточали условия подачи документов на шенгенские визы для граждан России. Кроме того, по его словам, вслед за Италией и Испанией, которые существенно увеличили сроки рассмотрения заявлений, новые жесткие ограничения вводила и Венгрия.